Путин потребовал не гонять людей "за тридевять земель" на диспансеризацию
Во вторник, 30 июля, президент России Владимир Путин в кремле встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Они обсудили дела в регионе и затронули тему диспансеризации населения.
Лимаренко рассказал о том, как оказывается медицинская помощь в его вотчине. С его слов, на острове появилась техника с помощью которой врачи перемещаются в отдаленные районы. Речь шла, в том числе, о вертолете.
"Хорошо. Но вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё", - заявил Путин.
Президент также акцентировал внимание на том, что мобильные комплексы не должны стать панацеей.
"Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить", - отметил он.
ИСТОЧНИК KP.RU