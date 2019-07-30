Путин потребовал не гонять людей "за тридевять земель" на диспансеризацию

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-30T16:36:31+03:00

По мнению президента, россияне просто не будут ездить далеко

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Во вторник, 30 июля, президент России Владимир Путин в кремле встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Они обсудили дела в регионе и затронули тему диспансеризации населения.

Лимаренко рассказал о том, как оказывается медицинская помощь в его вотчине. С его слов, на острове появилась техника с помощью которой врачи перемещаются в отдаленные районы. Речь шла, в том числе, о вертолете.

"Хорошо. Но вы последите, чтобы эта диспансеризация, о которой Вы сказали, которая, безусловно, нужна, чтобы она была реальной, чтобы людей не гоняли за тридевять земель на эту диспансеризацию, потому что не поедут просто, и всё", - заявил Путин.

Президент также акцентировал внимание на том, что мобильные комплексы не должны стать панацеей.

"Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить", - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU