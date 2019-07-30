2019-07-30T16:56:22+03:00
Политика

Суд Украины наложил арест на задержанный СБУ российский танкер

Военный прокурор незалежной счел правомерными действия следователей украинской Службы безопасности при проведении обыска на судне [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Танкер. ФОТО:www.korabel.ruТанкер. ФОТО:www.korabel.ru
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Суд Украины наложил арест на задержанный Службой безопасности незалежной российского танкера NEYMA вместе со всеми изъятыми при обыске документами. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», - говорится в сообщении в Facebook, где также отмечается правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины при проведении обыска.

В своем сообщении Матиюс называет недостоверной информацию российских СМИ о незаконности проведения следственных действий без разрешения российского консула. Прокурор заявил, что украинское законодательство не предусматривает подобных разрешений на судах, которые находятся на территории Украины.

Напомним, 25 июля, СБУ совместно с Военной прокуратурой Украины задержала российский танкер NEYMA в украинском порту Измаил. Члены команды были допрошены, и на следующий день российские моряки вернулись в Москву.

Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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