2019-07-30T17:16:39+03:00
Экономика

Глава Минтруда объяснил повышение процента бедных россиян изменением методики подсчета

Кроме того, на статистику повлияла зарплата бюджетников
Григорий ЛЕОРДА
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Министр труда Максим Топилин.Министр труда Максим Топилин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Росстат отрапортовал, что уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3%. Цифра немного больше той, что была зафиксирована в прошлом году - 13,9%. Разницу в значениях прокомментировал глава министерства труда Максим Топилин.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", - сказал чиновник.

Топилин добавил, что в прошлом году прекратились надбавки бюджетникам. С тех пор зарплаты социальных и медицинских работников, учителей и научных сотрудников не росли.

"В этом году этот уровень [зарплат] только поддерживается, то есть такого прироста зарплат не планировалось", - заключил министр труда Максим Топилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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