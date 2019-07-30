Глава Минтруда объяснил повышение процента бедных россиян изменением методики подсчета
Росстат отрапортовал, что уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3%. Цифра немного больше той, что была зафиксирована в прошлом году - 13,9%. Разницу в значениях прокомментировал глава министерства труда Максим Топилин.
"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", - сказал чиновник.
Топилин добавил, что в прошлом году прекратились надбавки бюджетникам. С тех пор зарплаты социальных и медицинских работников, учителей и научных сотрудников не росли.
"В этом году этот уровень [зарплат] только поддерживается, то есть такого прироста зарплат не планировалось", - заключил министр труда Максим Топилин.
ИСТОЧНИК KP.RU