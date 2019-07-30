Новое пожарное депо открыто в Янино

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-30T17:32:11+03:00

Его сотрудники будут нести дежурство на территории новостроек Всеволожского района

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Территория Всеволожского района активно прирастает новостройками, а значит, остро встает вопрос о безопасности его жителей. 30 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко открыл в Янино новое пожарное депо, в зоне ответственности которого будут Кудрово, Янино, Колтуши и ближайшие к ним населенные пункты.

Как подчеркнул Дрозденко, открытие пожарного депо в Янино – последовательная политика региона по обеспечению новостроек всей необходимой инфраструктурой, и в первую очередь – компонентами безопасности.

Депо в Янино рассчитано на три машиновыезда, дежурство будут нести 46 спасателей. Для пожарной части уже закуплены пожарные машины, специальная техника, инвентарь и обмундирование. Это все стало возможно благодаря государственной программы «Безопасность Ленинградской области»

Работы по строительству пожарной части вела Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области на средства застройщиков, возводящих жилье в Янино. Общая площадь объекта — 948 кв. м, стоимость — около 109 млн рублей.

В 2019 году в Ленинградской области вводятся в строй четыре новых здания для пожарных частей. Два из них – в Сясьстрое и поселке Семиозерье Выборгского района – построены по государственной программе «Безопасность Ленинградской области», в Кудрово и Янино Всеволожского района – за счет средств инвесторов. Также в 2019 году начнется строительство пожарных депо в Сертолово и Северном Кудрово.

ИСТОЧНИК KP.RU