2019-07-30T17:59:57+03:00
Общество

В Китае девушка попала в реанимацию после приседаний

Молодая китаянка присела на спор около 1000 раз
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Китаянка попала в реанимацию после приседанийКитаянка попала в реанимацию после приседанийФото: Евгения ГУСЕВА
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Девушка из китайского города Чунцин сделала на спор порядка тысячи приседаний. Однако такой спортивный эксперимент не прошел для нее бесследно, после спортивных нагрузок несчастную забрали в реанимацию.

Примечательно, что 19-летняя Тан почувствовала себя плохо лишь спустя пару дней после спора. Девушка заметила, что у нее перестали сгибаться ноги, и обратилась к врачам. После осмотра специалисты установили, что у молодой китаянки развился рабдомиолиз — синдром, при котором происходит разрушение клеток мышечной ткани. Как правило, к этому недугу приводят экстремальные физические нагрузки в условиях высоких температур.

Девушка призналась врачам, что накануне она поспорила с подругой, кто из них сможет присесть более количество раз. В результате, спортсменки приседали по очереди несколько часов подряд, и сдаваться никто из них не хотел.

После этого признания, врачи решили направить Тан в реанимацию, чтобы проконтролировать ее состояние. Заместитель заведующего отделением эндокринологии и нефрологии ее больницы отметил, что девушке очень повезло, что она молода, и организм справился с нагрузкой. Будь она постарше, такой спор мог привести к острой почечной недостаточности, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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