Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных талантов

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-30T18:02:03+03:00

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На тернировочные сборы в «Газпром»-Академию в Санкт-Петербург приехали юные спортсмены из разных городов России. Все они – лучшие участники «Большого фестиваля футбола», который летом 2019 года прошел во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В рамках акции «Зенита» и Газпромбанка в каждом городе были выбраны шесть молодых футболистов, которые и получили возможность провести две недели в «Газпром»-Академии.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, «Зенит» и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Наставники изучили все заявки и определили тройку лучших футболистов. Ими оказались ребята из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

На тренировочные сборы в Академию приехали 45 детей.

Все 45 победителей сегодня, 30 июля, провели первую тренировку в рамах двухнедельного сбора. Упражнения для них показывал легенда «Зенита» Андрей Аршавин, который также устроил автограф-сессию и сфотографировался с каждым ребенком. В четверг, 1 августа, участников лагеря ждет еще один сюрприз – к ним приедут игроки основного состава «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU