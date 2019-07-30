2019-07-30T18:15:35+03:00
Экономика

Большинство россиян предпочитают откладывать деньги

При этом, четверть наших сограждан стремится потратить сбережения побыстрее
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к своим сбережениямВЦИОМ выяснил отношение россиян к своим сбережениямФото: REUTERS
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ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел исследование и выяснил отношение большинства наших сограждан к своим сбережениям.

Результаты исследования показали, что 68% россиян предпочитают откладывать деньги на будущее и, по возможности, сокращать повседневные расходы. Зато 23% опрошенных считают, что гораздо лучше потратить всю зарплату или пенсию как можно быстрее.

Также 24% респондентов оценили нынешнюю экономическую ситуацию как благоприятную для совершения крупных покупок. При этом большинство опрошенных (59%) относятся к такой формулировке крайне скептически.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил отношение россиян к кредитованию. 72% предпочитают вообще не брать в банке кредиты на большую сумму. И только 14% респондентов положительно относятся к таким займам.

При этом, отношение наших сограждан к банкам стабильно положительно. Около половины россиян (46%) предпочитают хранить там свои средства. И только треть опрошенных (32%) склоняется к тому, что деньги из банка лучше забрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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