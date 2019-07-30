В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел
В ряде российских регионов начались судебные разбирательства по фактам массовой гибели пчел. Надзорные и правоохранительные органы намерены разобраться в ситуации.
"В ряде регионов начались судебные разбирательства, надзорные и правоохранительные органы дадут оценку действию или бездействию должностных лиц или хозяйствующих субъектов", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на рабочем совещании в Майкопе. Его слова приводит ТАСС.
Результаты этой работы должны представить на совещании с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Чиновник отметил, что драматизировать ситуацию нет смысла.
"В первую очередь нужен реестр пчеловодов каждого региона, их фактическое размещение. Со стороны аграриев требуется более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", - заявил Хатуов.
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ИСТОЧНИК KP.RU