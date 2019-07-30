2019-07-30T18:40:40+03:00
Общество

В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел

В проблеме разбирается Минсельхоз
Григорий ЛЕОРДА
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Ущерб от массовой гибели пчел оценивают в триллион рублей.Ущерб от массовой гибели пчел оценивают в триллион рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ряде российских регионов начались судебные разбирательства по фактам массовой гибели пчел. Надзорные и правоохранительные органы намерены разобраться в ситуации.

"В ряде регионов начались судебные разбирательства, надзорные и правоохранительные органы дадут оценку действию или бездействию должностных лиц или хозяйствующих субъектов", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на рабочем совещании в Майкопе. Его слова приводит ТАСС.

Результаты этой работы должны представить на совещании с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Чиновник отметил, что драматизировать ситуацию нет смысла.

"В первую очередь нужен реестр пчеловодов каждого региона, их фактическое размещение. Со стороны аграриев требуется более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", - заявил Хатуов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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