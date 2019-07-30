В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-30T18:40:40+03:00

Ущерб от массовой гибели пчел оценивают в триллион рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В ряде российских регионов начались судебные разбирательства по фактам массовой гибели пчел. Надзорные и правоохранительные органы намерены разобраться в ситуации.

"В ряде регионов начались судебные разбирательства, надзорные и правоохранительные органы дадут оценку действию или бездействию должностных лиц или хозяйствующих субъектов", - сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на рабочем совещании в Майкопе. Его слова приводит ТАСС.

Результаты этой работы должны представить на совещании с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым. Чиновник отметил, что драматизировать ситуацию нет смысла.

"В первую очередь нужен реестр пчеловодов каждого региона, их фактическое размещение. Со стороны аграриев требуется более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений, которые могут повлиять на состояние пчел во время медоноса", - заявил Хатуов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мертвых пчел с пасеки вывозили мешками»: к чему может привести массовая гибель насекомых

Из разных регионов страны сообщают о массовом море медоносов. Разбираемся, в чем причина и какими могут быть последствия [видео]

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719729" frameborder="0"></iframe> Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

ИСТОЧНИК KP.RU