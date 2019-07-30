Путин внес на одобрение Госдумы конвенцию о статусе Каспия

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-30T19:09:49+03:00

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря". Документ был подписан в августе прошлого года в Актау.

"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств", - говорится в пояснительной записке.

Конвенция устанавливает основные принципы деятельности стран в Каспийском море. В том числе, там уточняются пределы распространения суверенитета, суверенных прав и юрисдикции прибрежных государств. В конечном итоге документ "будет способствовать укреплению стабильности и предсказуемости в отношениях Российской Федерации с партнерами по региону".

ИСТОЧНИК KP.RU