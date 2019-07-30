Генконсульство России в Одессе просит Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-30T19:23:21+03:00

Российский танкер Nika Spirit до недавних пор носил имя NEYMA. Фото Yevgeniy B. / marinetraffic.com

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МИД Украины получил ноту от Генерального консульства России в Одессе. Ведомство просит своих коллег прояснить ситуацию с задержанием российского танкера Nika Spirit.

"Официальных документов по танкеру [от украинской стороны] мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - сообщили ТАСС в пресс-службе российского дипломатического представительства.

Напомним, российское судно было задержано сотрудниками СБУ в порту Измаила. На борту в тот момент находилось 10 моряков. Спустя сутки их отпустили домой. 30 июля стало известно о том, что танкер был арестован решением Приморский районный суд Одессы.

Сайт kp.ru писал, что капитан танкера Nika Spirit рассказал об обысках на судне. Представители военной прокуратуры изъяли часть документов с танкера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722407" frameborder="0"></iframe> Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU