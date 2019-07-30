Генконсульство России в Одессе просит Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit
МИД Украины получил ноту от Генерального консульства России в Одессе. Ведомство просит своих коллег прояснить ситуацию с задержанием российского танкера Nika Spirit.
"Официальных документов по танкеру [от украинской стороны] мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - сообщили ТАСС в пресс-службе российского дипломатического представительства.
Напомним, российское судно было задержано сотрудниками СБУ в порту Измаила. На борту в тот момент находилось 10 моряков. Спустя сутки их отпустили домой. 30 июля стало известно о том, что танкер был арестован решением Приморский районный суд Одессы.
Сайт kp.ru писал, что капитан танкера Nika Spirit рассказал об обысках на судне. Представители военной прокуратуры изъяли часть документов с танкера.
Моряки задержанного СБУ танкера вернулись в Москву.У наших моряков забрали паспорта, корабельные документы. После обысков и допросов россиян отпустили, а танкер арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU