2019-07-30T19:35:12+03:00
Общество

Дитрих о задержках с выдачей багажа:"Шереметьево исправилось"

Аэропорт нанял дополнительный персонал и прибавил зарплату грузчикам
Григорий ЛЕОРДА
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: пресс-служба «Росавтодора»Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Фото: пресс-служба «Росавтодора»
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Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил о том, что ситуация с задержками выдачи багажа в Шереметьево была решена. Он заявил, что аэропорт нанял новых людей и повысил зарплату грузчикам.

"Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. Где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, набрали дополнительный персонал, повысили зарплату грузчикам, переориентировали потоки, связанные с обработкой всего объема багажа в терминале D, что ранее с учетом пропускной способности терминала вызвало большие проблемы. Приняли другие меры. Ространснадзор, который по моей просьбе туда выезжал, подтверждает, что ситуация рабочая, каких-то сбоев нет", - заявил ТАСС министр.

Чиновник отметил, что у Шереметьево были и другие проблемы. Так какое-то время назад был затруднен вход в аэропорт. Дитрих посетовал, что такие темы все равно будут случаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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