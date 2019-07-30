2019-07-30T19:37:16+03:00
Политика

Кандидаты от ЛДПР примут участие в выборах в Мосгордуму во всех округах столицы

Факт беспрецедентный! Даже кандидаты от «партии власти» не сумели его повторить
Павел ЧЕРНЫШОВ
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На выборах в Мосгордуму от ЛДПР примут участие по кандидату в каждом из 45 избирательных округов столицы.На выборах в Мосгордуму от ЛДПР примут участие по кандидату в каждом из 45 избирательных округов столицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На предстоящих выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, от ЛДПР примут участие по кандидату в каждом из 45 избирательных округов столицы.

«Закрыли все округа. Другие партии меньше, пусть даже на одного, но меньше, - отметил лидер партии Владимир Жириновский. - Средний возраст кандидатов — 35 лет».

Одним из ярких признаков последних избирательных кампаний стала излишняя «скромность» кандидатов. Часть политиков идут на выборы самовыдвиженцами, скрывая свою партийную принадлежность.

Владимир Жириновский заверяет, что в ЛДПР такое невозможно.

«Мы, наоборот, наказываем, если где-то участник выборов не указал, что он в ЛДПР, - сообщил политик. - Или, став депутатом, на приемной повесил вывеску: «депутат и фамилия, имя, отчество, без партийной принадлежности», мы его убираем, исключаем, выгоняем».

С чем же связана «стеснительность» многих кандидатов от «партии власти»? А в Москве на самом деле многие из них на самом деле идут на выборы в Мосгордуму самовыдвиженцами. По мнению лидера ЛДПР, это наглядно показывает политический провал партии, за которую уже не хотят голосовать избиратели. Похожая картина складывалась с КПСС на закате СССР и с Партией регионов на Украине...

Причем, борьба на выборах в МГД проходит очень жестко! По пять кандидатов претендует на один мандат. Временами доходит до прямых угроз. Так, кандидату в депутаты в Мосгордуму от ЛДПР Антону Медведеву подбросили под дверь квартиры вымазанного в крови игрушечного медведя с отрезанной головой. Но в партии заверяют, что не боятся провокаций и угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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