2019-07-30T20:08:53+03:00
В мире

Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России

Военный заявил о том, что армии нужны большие возможности
Григорий ЛЕОРДА
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Генерал Джон ХайтенГенерал Джон Хайтен
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Комитет сената США по делам вооруженных сил заслушал речь генерала Джона Хайтена. Тот претендует на высокий пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. Военный рассказал о ядерных мощностях России и Америки.

"Когда мы обсуждали ядерную доктрину, мы решили, что у нас должно быть очень небольшое количество ядерного оружия малой мощности на наших подводных лодках, которые могут быстро нанести ответный удар в случае такого сценария со стороны России. Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает. Я уверен в этом, потому что президенту Путину это не нравится", - приводит слова генерала РИА Новости.

Военный также заявил, что зарядов малой мощности на их подлодках недостаточно для сдерживания России. По его мнению, армии нужны большие возможности. Что конкретно он имеет ввиду Хайтен не уточнил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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