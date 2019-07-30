2019-07-30T21:20:45+03:00
Политика

Небезя уличил представителя ООН в "скромном умалчивании" жертв террористов в Сирии

Он попросил коллег проверять поступающую к ним информацию
Григорий ЛЕОРДА
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Василий Небензя.Василий Небензя.Фото: REUTERS
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На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии произошел скандал. Постпред России в организации Василий Небензя обвинил заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в озвучивании ложных фактов.

Тот обвинял Россию и Сирию в бойне в зоне деэскалации в Идлибе. Он рассказал о том, что войска применяют технологию "выжженой земли". Небезя призвал коллег не публиковать непроверенную информацию.

"Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь", - заявил Небезя.

Постпред призвал оппонента к работе в центре по примирению враждующих сторон вместо того чтобы "сыпать непроверенными фактами". Небезя также сообщил собравшимся об увеличении вооружения и наращивании военного потенциала джихадистами.

"Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов", - подчеркнул Небезя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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