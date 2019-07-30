Небезя уличил представителя ООН в "скромном умалчивании" жертв террористов в Сирии
На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по гуманитарной ситуации в Сирии произошел скандал. Постпред России в организации Василий Небензя обвинил заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в озвучивании ложных фактов.
Тот обвинял Россию и Сирию в бойне в зоне деэскалации в Идлибе. Он рассказал о том, что войска применяют технологию "выжженой земли". Небезя призвал коллег не публиковать непроверенную информацию.
"Данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять. Сегодня говорилось, что Россия преднамеренно наносит удары по госпиталям, это - ложь", - заявил Небезя.
Постпред призвал оппонента к работе в центре по примирению враждующих сторон вместо того чтобы "сыпать непроверенными фактами". Небезя также сообщил собравшимся об увеличении вооружения и наращивании военного потенциала джихадистами.
"Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от этих ударов террористов", - подчеркнул Небезя.
ИСТОЧНИК KP.RU