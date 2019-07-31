2019-07-31T01:21:47+03:00
Происшествия

Взрыв в Пакистане: пять человек погибли, 34 пострадали

По предварительной версии, целью террористов была полицейская машина
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число погибших в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта возросло до пяти человекЧисло погибших в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта возросло до пяти человекФото: REUTERS
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Во вторник, 29 июля, мощный взрыв прогремел взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта, в результате погибли как минимум пять человек, в том числе один полицейский, еще 34 получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, передает местный телеканал Dunya News.

По предварительной версии, целью террористов была полицейская машина. Сообщается, что взрывной волной повреждены расположенные по соседству с рынком магазины, а также несколько автомобилей и мотоциклов.

Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад в том же городе Кветта прогремел взрыв возле аптеки, тогда погибли два человека, 16 получили ранения. Стоит отметить, что экстремисты нередко устраивают теракты в Пакистане. Так, при взрыве возле храма в Лахоре погибли восемь и пострадали 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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