2019-07-31T01:23:31+03:00
В мире

Названо число людей в «лагерях для уйгуров» в Китае

Корреспондент «КП» на основе поездки в СУАР оценивает вместимость этих объектов в 50 тысяч человек
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Воспитанники центра на спортивной площадкеВоспитанники центра на спортивной площадкеФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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В ходе серии бесед с китайскими чиновниками корреспондент «КП» смог приблизительно установить численность так называемых «лагерей для уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая.

По версии Пекина, эти объекты являются «центрами повышения квалификации», где слабообразованные жители северо-запада страны осваивают госязык и получают востребованные на рынке специальности. Напомним, по версии Запада, речь идёт о массовых репрессиях против уйгурского меньшинства (якобы в этих «исправительных лагерях» сидит до трёх миллионов человек).

Однако, по подсчётам корреспондента «КП», всего в СУАР находится порядка ста таких объектов — по одному на каждый из 99 уездов этого региона. Вместимость типового «лагеря» (или, если угодно, «центра повышения квалификации» — 500 человек. Таким образом, общая численность всех воспитанников подобных центров может достигать 50 тыс. чел.

Учитывая, что учреждения существуют с 2015 года, а средняя «образовательная программа по избавлению от радикализма» занимает 8-12 месяцев, можно допустить, что всего через них прошло не менее 200 тысяч уйгуров и других нацменьшинств — преимущественно молодого возраста (всего в СУАР около 23 млн жителей, почти половина из которых — уйгуры).

Полную версию репортажа об этих загадочных объектах в СУАР читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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