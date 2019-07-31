В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине российским танкером

СЕГОДНЯ 01:41 2019-07-31T01:51:16+03:00

Замминистра иностранных дел Карасин отметил, что главным было освободить членов экипажа

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Москва будет следить за ситуацией вокруг арестованного на Украине российского танкера Nеyma («Нейма»), но главным было освободить членов экипажа, сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, напомнив, что моряки «уже давно находятся дома».

Он отметил, что судно находится в частном владении, поэтому «все должна решить судебная инстанция».

«Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей», - так Григорий Карасин прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

Как писал сайт kp.ru, накануне главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что украинский суд наложил арест на задержанный сотрудниками СБУ танкер Nеyma вместе со всеми изъятыми при обыске документами.

К слову, ранее СБУ признала, что у нее не было никаких оснований задерживать россиян, находившийся на борту экипаж не нарушал нормы морского права и украинские законы.

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СБУ опубликовало кадры с задержанного танкера "NEYMA".

ИСТОЧНИК KP.RU