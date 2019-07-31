Во Франции тушат крупный пожар

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-31T04:51:09+03:00

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Во Франции не менее 550 пожарных тушат огонь, вспыхнувший во вторник утром в окрестностях города Женерак в южном французском департаменте Гарде, локализовать крупный пожар пока не удалось, передает телеканал BFMTV.

По данным местных властей, огонь уничтожил не менее 480 гектаров сельскохозяйственных угодий, из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать в соседний город около 190 местных жителей. К счастью, никто не пострадал, дома пламенем не повреждены.

Борьба с огнем не прекратилась и с наступлением ночи. Работу пожарных очень осложняют сильный ветер и темнота, спасателям помогают военнослужащие и жандармы.

Отмечается, что из-за аномальной жары пожары в различных районах Франции вспыхивают с прошлой недели.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 25 июля, столбики термометров достигли «исторического максимума» сразу в нескольких странах Европы. В Париже в тот день зафиксировали +42,6°C, что стало абсолютным температурным рекордом для города за всю историю наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU