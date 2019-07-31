Замглавы офиса Зеленского рассказал о планах реформ на Украине

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-31T05:13:01+03:00

По словам Гончарука, президент намерен с помощью МВФ провести приватизацию госкомпаний и банков

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Администрация нового президента Украины Владимира Зеленского намерена с помощью Международного валютного фонда (МВФ) провести приватизацию государственных компаний и банков.

О планах команды Зеленского по реформам в экономике страны рассказал в беседе с зарубежными журналистами заместитель руководителя офиса главы украинского государства Алексей Гончарук.

«МВФ — это наш стратегический партнёр», - подчеркнул он.

Алексей Гончарук отметил, что в первую очередь должны быть приватизированы банки.

«Когда мы демонстрируем изменения в подходе приватизации, когда мы привлекаем большие компании для добычи ресурсов, — всё это служит сигналом о том, что правила изменились», - приводит его слова телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что новые украинские власти намерены «коренным образом» реформировать Службу безопасности (СБУ) и создать Службу финансовых расследований для борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU