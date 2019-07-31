В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в протестующих, пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-31T05:37:44+03:00

Протесты против поправок в закон об экстрадиции в Гонконге не прекращаются с июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять пострадавших пришлось госпитализировать, одному медпомощь была оказана на месте

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В Гонконге, где с июня не прекращаются массовые акции протеста, неизвестные запустили в группу демонстрантов фейерверк, в результате пострадали шесть человек. Пятерых из них пришлось госпитализировать, одному медпомощь была оказана на месте, передает телеканал RTHK.

Уточняется, что ранним утром в среду несколько сотен протестующих окружили полицейский участок на северо-западе города, а из окна проезжавшей мимо машины кто-то бросил в них зажженную петарду. Полиция ищет автомобиль.

Кстати, это не первый случай проявления недовольства и агрессии в адрес митингующих. Как писал сайт kp.ru, неделю назад группу демонстрантов избили палками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протестные акции в Гонконге собирают сотни тысяч людей. Они выступают против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. 21 июля, по словам организаторов, на улицы вышли 430 тысяч человек. Полиция называет число в четыре раза меньше.

Протестующие против законопроекта об экстрадиции вышли на улицы Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU