2019-07-31T05:37:44+03:00
В мире

В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в протестующих, пострадали шесть человек

Пять пострадавших пришлось госпитализировать, одному медпомощь была оказана на месте
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Протесты против поправок в закон об экстрадиции в Гонконге не прекращаются с июняПротесты против поправок в закон об экстрадиции в Гонконге не прекращаются с июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Гонконге, где с июня не прекращаются массовые акции протеста, неизвестные запустили в группу демонстрантов фейерверк, в результате пострадали шесть человек. Пятерых из них пришлось госпитализировать, одному медпомощь была оказана на месте, передает телеканал RTHK.

Уточняется, что ранним утром в среду несколько сотен протестующих окружили полицейский участок на северо-западе города, а из окна проезжавшей мимо машины кто-то бросил в них зажженную петарду. Полиция ищет автомобиль.

Кстати, это не первый случай проявления недовольства и агрессии в адрес митингующих. Как писал сайт kp.ru, неделю назад группу демонстрантов избили палками.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протестные акции в Гонконге собирают сотни тысяч людей. Они выступают против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. 21 июля, по словам организаторов, на улицы вышли 430 тысяч человек. Полиция называет число в четыре раза меньше.

Протестующие против законопроекта об экстрадиции вышли на улицы Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болтон напомнил, что 2 августа США выйдут из ДРСМД
Абэ: Япония обсуждает с США новые ракетные испытания КНДР
Замглавы офиса Зеленского рассказал о планах реформ на Украине
Во Франции тушат крупный пожар
Запущенные КНДР ракеты пролетели 250 км
Министр по Brexit: Британия выйдет из ЕС в срок
Кличко назвал команду Зеленского «лживыми непрофессионалами»
В данных об одном из «китайских лагерей для уйгуров» найдены нестыковки
Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Yonhap: КНДР запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря
В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине российским танкером
Названо число людей в «лагерях для уйгуров» в Китае
Взрыв в Пакистане: пять человек погибли, 34 пострадали
Экипаж дрейфующей в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь
Терпящую бедствие в Белом море яхту «Крейсер» сопровождает «Академик Николай Страхов»
Трамп «с нетерпением ждет» визита в Польшу
В «Шереметьево» из-за анонимного сообщения о бомбе задержан рейс в Хабаровск