2019-07-31T06:07:23+03:00
В мире

Абэ: Япония обсуждает с США новые ракетные испытания КНДР

А в Сеуле из-за запусков у северных соседей созвали экстренное совещание Совета нацбезопасности Южной Кореи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер Японии Синдзо АбэПремьер Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Токио пока не могут точно сказать, оказали ли новые ракетные испытания в Северной Корее какое-либо влияние на безопасность Японии, заявил премьер-министр страны Восходящего Солнца Синдзо Абэ, добавив, что японские власти тесно взаимодействуют по этому вопросу с Соединенными Штатами.

«Мы продолжаем тесное взаимодействие, в том числе с США», - приводит его слова агентство Kyodo.

В Сеуле же тем временем из-за запусков ракет у северных соседей провели экстренное совещание Совета национальной безопасности Южной Кореи. Председательствовал на заседании советник президента страны по вопросам госбезопасности Чон Ый Ён, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что хоть Комитет начальников штабов (КНШ) и сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, «информация анализируется разведслужбами Республики Корея и США».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания.

По данным южнокорейских военных, первый запуск с полуострова Ходо в восточной северокорейской провинции Хамгён-Намдо был осуществлен в 05:06 по местному времени (23:06 мск), вторая ракета стартовала через 21 минуту, в 05:27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болтон напомнил, что 2 августа США выйдут из ДРСМД
В Гонконге неизвестные запустили фейерверк в протестующих, пострадали шесть человек
Замглавы офиса Зеленского рассказал о планах реформ на Украине
Во Франции тушат крупный пожар
Запущенные КНДР ракеты пролетели 250 км
Министр по Brexit: Британия выйдет из ЕС в срок
Кличко назвал команду Зеленского «лживыми непрофессионалами»
В данных об одном из «китайских лагерей для уйгуров» найдены нестыковки
Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров
Yonhap: КНДР запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря
В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине российским танкером
Названо число людей в «лагерях для уйгуров» в Китае
Взрыв в Пакистане: пять человек погибли, 34 пострадали
Экипаж дрейфующей в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь
Терпящую бедствие в Белом море яхту «Крейсер» сопровождает «Академик Николай Страхов»
Трамп «с нетерпением ждет» визита в Польшу
В «Шереметьево» из-за анонимного сообщения о бомбе задержан рейс в Хабаровск