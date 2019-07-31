Абэ: Япония обсуждает с США новые ракетные испытания КНДР

СЕГОДНЯ 05:50 2019-07-31T06:07:23+03:00

А в Сеуле из-за запусков у северных соседей созвали экстренное совещание Совета нацбезопасности Южной Кореи

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В Токио пока не могут точно сказать, оказали ли новые ракетные испытания в Северной Корее какое-либо влияние на безопасность Японии, заявил премьер-министр страны Восходящего Солнца Синдзо Абэ, добавив, что японские власти тесно взаимодействуют по этому вопросу с Соединенными Штатами.

«Мы продолжаем тесное взаимодействие, в том числе с США», - приводит его слова агентство Kyodo.

В Сеуле же тем временем из-за запусков ракет у северных соседей провели экстренное совещание Совета национальной безопасности Южной Кореи. Председательствовал на заседании советник президента страны по вопросам госбезопасности Чон Ый Ён, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что хоть Комитет начальников штабов (КНШ) и сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности, «информация анализируется разведслужбами Республики Корея и США».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания.

По данным южнокорейских военных, первый запуск с полуострова Ходо в восточной северокорейской провинции Хамгён-Намдо был осуществлен в 05:06 по местному времени (23:06 мск), вторая ракета стартовала через 21 минуту, в 05:27.

ИСТОЧНИК KP.RU