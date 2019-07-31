2019-07-31T07:11:53+03:00
Общество

Погода в Москве на 31 июля 2019 года: дождь и сильный ветер

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Москве на 31 июля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице ожидается дождьВ столице ожидается дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 31 июля 2019 года будет довольно пасмурной. Небо затянет облаками, и лишь местами будут небольшие просветы.

Температура воздуха днем установится в районе 12..14 градусов тепла, а в ночь со среды на четверг, 1 августа, столбики термометров опустятся до 8..10 градусов.

По городу пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер северо-западного направления разовьет скорость 6-11 метров в секунду. Иногда воздушные порывы могут достичь даже 12-17 м/с.

Атмосферное давление сильно понижено - всего 736 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал, что ранее в столичном регионе был установлен очередной температурный рекорд. Столбики термометров в подмосковном поселке Черусти опустились до 3,1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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