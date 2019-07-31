Трамп настроен заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-31T07:44:44+03:00

Президент США заявил, что увеличение количества оружия не нужно ни Вашингтону, ни Москве

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Соединенные Штаты решительно настроена на заключение с Россией соглашения в сфере контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", - сказал глава государства.

По его мнению, сейчас Вашингтон вместе с Москвой увеличивает количество того, что "не нужно ни ним, ни им", и, вероятно, в данном случае имеет ввиду оружие.

Что же касается гонки вооружений, то Китай сейчас упорно пытается догнать Россию и США, заявил Трамп. При этом он выразил уверенность в том, что американцы все равно будут первыми.

"Сначала будем мы, потом Россия, потом Китай, но Китай в данный момент далеко позади", - сказал президент США в интервью телеканалу С-Span.

К слову, уже 2 августа Соединенные Штаты официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Сайт kp.ru писал, что американцы обвинили в таком своем решении Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU