Суд Манхэттена отклонил иск демократов о "сговоре" Трампа с Россией
Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил иск Национального комитета Демократической партии (НКДП) о приписываемом президенту США Дональду Трампу "сговоре" с российскими властями и WikiLeaks.
Сайт kp.ru писал, что заявители обвинили политика, правительство и организацию во взломе компьютеров НКДП и обнародовании похищенной информации. Последующее компрометирование кандидата в президента США Хиллари Клинтон якобы помогло Трампу выиграть на выборах 2016 года.
В штабе республиканца такие обвинения изначально назвали несостоятельными, а сам президент США уже высоко оценил решение суда отклонить иск.
"Это действительно важное событие, учитывая, что речь идет об очень уважаемом судье, назначенном [бывшим] президентом [Биллом] Клинтоном. "Охота на ведьм" завершается!" - написал глава Белого дома у себя в Twitter.
ИСТОЧНИК KP.RU