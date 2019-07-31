2019-07-31T08:00:36+03:00
Политика

Суд Манхэттена отклонил иск демократов о "сговоре" Трампа с Россией

Президент США высоко оценил столь "важное событие", ознаменовавшее завершение "охоты на ведьм"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд ТрампАмериканский президент Дональд ТрампФото: REUTERS
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Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил иск Национального комитета Демократической партии (НКДП) о приписываемом президенту США Дональду Трампу "сговоре" с российскими властями и WikiLeaks.

Сайт kp.ru писал, что заявители обвинили политика, правительство и организацию во взломе компьютеров НКДП и обнародовании похищенной информации. Последующее компрометирование кандидата в президента США Хиллари Клинтон якобы помогло Трампу выиграть на выборах 2016 года.

В штабе республиканца такие обвинения изначально назвали несостоятельными, а сам президент США уже высоко оценил решение суда отклонить иск.

"Это действительно важное событие, учитывая, что речь идет об очень уважаемом судье, назначенном [бывшим] президентом [Биллом] Клинтоном. "Охота на ведьм" завершается!" - написал глава Белого дома у себя в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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