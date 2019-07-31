2019-07-31T08:17:54+03:00
Экономика

Sony может поднять цены на PlayStation

Соединенные Штаты продолжают повышать тарифы на произведенные в Китае элементы консолей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Sony будет вынуждена поднять розничные цены на консоли PlayStation в СШАSony будет вынуждена поднять розничные цены на консоли PlayStation в СШАФото: REUTERS
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Игровые приставки Sony PlayStation могут серьезно подорожать на территории Соединенных Штатов из-за торговых войн между США и Китаем. Дело в том, что японская корпорация-производитель постоянно сталкивается с повышением тарифов на произведенные в КНР детали консолей.

"Мы полагаем, о чем и уведомили правительство США, что увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам", - прокомментировал ситуацию финансовый директор компании Хироки Тотоки.

Он подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Sony продолжит внимательно следить за уровнем потенциального риска и изучать варианты реагирования на расширение тарифов. На настоящий момент они пока не сильно повлияли на компанию, но при необходимости часть бремени можно будет возложить на потребителей, передает газета The Wall Street Jounal.

Сайт kp.ru писал, что новый раунд торговых переговоров США и Китая должен был состояться в минувший вторник, 30 июля, однако стороны, похоже, так и не смогли договориться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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