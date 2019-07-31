2019-07-31T08:54:14+03:00
Происшествия

"Профессор Молчанов" взял на буксир терпящую бедствие яхту в Белом море

Находящиеся на борту "Крейсера" сотрудники нацпарка "Русская Арктика" спасены и направляются в порт Архангельска
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Белом море спасли терпящую бедствие яхтуВ Белом море спасли терпящую бедствие яхтуФото: Александр МИЛКУС
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Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" взяло на буксир терпящую бедствие яхту "Крейсер" в Белом море.

Сайт kp.ru писал, что находящиеся на борту лодки сотрудники национального парка "Русская Арктика" и члены экипажа - всего шесть человек - подали сигнал SOS рано утром во вторник, 30 июля. Исследователи отправились в экспедицию на Новую Землю, но сначала у них отказал двигатель, а потом пропали и связь с освещением. Тем временем, волнение в море усилилось до 4 баллов, а температура опустилась почти до нуля.

Научно-исследовательскому судну "Академик Николай Страхов" удалось установить визуальный контакт с яхтой и запросить помощь у других кораблей. Тогда в район бедствия выдвинулся "Профессор Молчанов", на борту которого находится специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Милкус.

Он рассказал, что научно-исследовательскому судно удалось подойти к дрейфующей яхте и взять ее на буксир. Сейчас оба корабля направляются в сторону Архангельска. Все члены экипажа здоровы и находятся на борту "Крейсера" - они отказались переходить на борт НИС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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