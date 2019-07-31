Замгенпрокурора Украины призвал убивать всех воевавших в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-31T09:26:43+03:00

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Разрешить конфликт в Донбассе можно исключительно "милитарным путем". Такое мнение высказал первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

По его мнению, политика страны, в которой из-за военных действий погибли свыше 15 тысяч человек, "требует большей жестокости" как на внешнем, так и на внутреннем уровне.

"Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия", — сказал Голомша в эфире телеканала "112 Украина".

Тем временем, ситуация в самой украинской армии сложилась довольно печальная. Сайт kp.ru писал, что с начала 2019 года в увольнение ушли свыше 9,3 тысячи человек, причем 81% из них отказались продлевать контракты даже несмотря на увеличение денежного довольствия. Согласно официальным документам, чаще всего солдаты бегут именно из тех частей, которые ведут активные боевые действия против Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU