Замгенпрокурора Украины призвал убивать всех воевавших в Донбассе
Разрешить конфликт в Донбассе можно исключительно "милитарным путем". Такое мнение высказал первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.
По его мнению, политика страны, в которой из-за военных действий погибли свыше 15 тысяч человек, "требует большей жестокости" как на внешнем, так и на внутреннем уровне.
"Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия", — сказал Голомша в эфире телеканала "112 Украина".
Тем временем, ситуация в самой украинской армии сложилась довольно печальная. Сайт kp.ru писал, что с начала 2019 года в увольнение ушли свыше 9,3 тысячи человек, причем 81% из них отказались продлевать контракты даже несмотря на увеличение денежного довольствия. Согласно официальным документам, чаще всего солдаты бегут именно из тех частей, которые ведут активные боевые действия против Донбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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