Вокруг Белого дома появится четырехметровая ограда

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-31T10:03:54+03:00

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Администрация президента США Дональда Трампа приступила к строительству стены вокруг Белого дома. Один из участков ограждения пройдет вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный вид на резиденцию.

В начале работ территория была заставлена небольшими белыми панелями, теперь же их заменили более монументальным строительным забором, который обтянули белой тканью. На временном ограждении изображены детали будущего проекта, а также фотографии территории Белого дома в разные эпохи.

Известно, что новая стена будет примерно в два раза выше имеющейся. Ее высота составит 13 футов (почти четыре метра). При возведении защитного барьера используют технологии обнаружения нарушителей, поэтому забраться на него будет практически невозможно взобраться, сообщается на сайте Национальной парковой службы.

Сайт kp.ru писал, что туристы и злоумышленники довольно часто проникают на территорию резиденции американского президента. Например, в июне охранникам пришлось открыть огонь по мужчине, который не реагировал на их замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU