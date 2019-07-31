Не менее 34 человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-31T10:46:11+03:00

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На пути следования рейсового автобуса на западе Афганистане прогремел мощный взрыв. Жертвами инцидента стали не менее 34 человек, еще 17 пострадали.

ЧП случилось утром в среду, 31 июля, на трассе, соединяющей города Кандагар и Герат. Автобус направлялся в провинцию Фарах, когда рядом на обочине сработало взрывное устройство.

Согласно данным местных властей, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся, передает TOLOnews.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее еще один теракт произошел в городе Спин-Булдаке провинции Кандагар. Бомба была прикреплена к мотоциклу и активирована в людном месте. В результате взрыва погибли трое детей, 23 человека получили различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU