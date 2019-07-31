Не менее 34 человек погибли при подрыве автобуса в Афганистане
На пути следования рейсового автобуса на западе Афганистане прогремел мощный взрыв. Жертвами инцидента стали не менее 34 человек, еще 17 пострадали.
ЧП случилось утром в среду, 31 июля, на трассе, соединяющей города Кандагар и Герат. Автобус направлялся в провинцию Фарах, когда рядом на обочине сработало взрывное устройство.
Согласно данным местных властей, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети. Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся, передает TOLOnews.
Сайт kp.ru писал, что днем ранее еще один теракт произошел в городе Спин-Булдаке провинции Кандагар. Бомба была прикреплена к мотоциклу и активирована в людном месте. В результате взрыва погибли трое детей, 23 человека получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU