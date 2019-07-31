Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-31T11:42:37+03:00

Речь снова идет о «сговоре» главы Белого дома с Москвой

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Палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента президента Соединённых Штатов, который «препятствовал правосудию» по делу о «вмешательстве» России в американские выборы. Соответствующие заявление сделал член палаты представителей США демократ Элиот Энгель.

«Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании», - сказал политик.

По словам Энгеля, показания спецпрокурора Роберта Мюллера предоставили «полноценные свидетельства того, что президент препятствовал осуществлению правосудия».

Напомним, накануне Суд Манхэттена отклонил иск демократов о «сговоре» Трампа с российскими властями и WikiLeaks, назвав обвинения демократов неимущими веса. Американский президент высоко оценил столь «важное событие», ознаменовавшее конец «охоты на ведьм».

ИСТОЧНИК KP.RU