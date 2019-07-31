2019-07-31T12:23:25+03:00
Общество

Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане

В этом году обладателями грантов на 17 миллионов рублей стали 39 участников
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В форуме приняли участие сотни талантливых молодых инноваторов со всей страны.В форуме приняли участие сотни талантливых молодых инноваторов со всей страны.
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В этом году обладателями грантов на 17 миллионов рублей стали 39 участников

Под Самарой завершился молодежный форум i Волга 2.0: в церемонии награждения и закрытия приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полпред Президента в ПФО Игорь Комаров. Кульминацией форума конечно же стало вручение грантов авторам лучших идей. Всего между 39 участниками распределили 17 млн рублей. По 300 тыс. рублей получили Артём Киселев с кинологическим центром «Псорь–профессионально о собаках», Виктор Копытин с проектом «Экобум», Егор Майоров с передвижной телевизионной станцией Молодёжной телестудии «Пара'DOX», Вячеслав Рябцов с проектом «Школа дворовода».

- Форум по праву считается одним из самых популярных, хорошо организованных и востребованных молодёжных слётов. И если возникают вопросы, каким будет Форум через 3 – 5 лет, то точно нет вопросов, что он будет проходить здесь, в Самарской области, - отметил, говоря о форуме, Игорь Комаров. При этом выяснилось, что подобные площадки могут появиться и на других территориях. Так опытом Самарской области заинтересовались в Таджикистане. Всего же в форуме участвовали представители 10 государств ближнего зарубежья.

- В этом году совместная командная работа с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе позволила провести определенную перезагрузку Форума. Неслучайно он теперь называется «iВолга 2.0». Здесь стало больше пространства для творчества, ещё больше возможностей, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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