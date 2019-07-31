Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-31T11:49:13+03:00

Если вы проезжаете меньше 5388 километров в год, то своя машина выйдет дороже

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Банк HSBC провел исследование, в результате которого заключил, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 километров в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им.

В России цена поездки на такси почти на 75% меньше, чем, например, в США, а расходы на покупку и обслуживание автомобиля только на 30% меньше, следует из данных HSBC.

«Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация»,— пояснил представитель банка.

Согласно расчетам, стоимость поездки составляет в среднем около 130 рублей в целом по России и около 350 рублей в Москве. Сервисы такси в России могут позволить себе более низкие цены благодаря большой аудитории. Так как во многих регионах России плохо развит общественный транспорт, спрос на такси там выше нормы, сообщает сайт телеканала 360.

При этом по доле людей, пользующихся приложениями по вызову такси, Россия на третьем месте в мире. Они установлены у 45% населения, больше — только в Китае (51%) и Мексике (46%). В США приложениями для вызова такси пользуются 40% населения, в Великобритании 30%, а в Германии всего 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU