Жителям Китая запретили посещать Тайвань

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-31T11:49:44+03:00

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Власти Китая ввели временный запрет на частные поездки на Тайвань. Ограничения вступят в силу с 1 августа и затронут жителей 47 городов страны. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма республики.

Решение принято на фоне усилия напряженности между материковым Китаем и островной его частью.

"Принимая во внимание текущие отношения между двумя сторонами, было принято решение с 1 августа приостановить частные поездки жителей 47 городов материкового Китая на Тайвань", - цитирует ТАСС ведомство.

Названия городов, на которые располагаются новые меры, пока неизвестно.

Напомним, что Тайвань уже более полувека имеет собственную администрацию, при в Пекине остров считают всего лишь одной из своих провинций. Сайт kp.ru писал, что в последнее время США и частично признанная страна тесно сотрудничают, а недавно Вашингтон одобрил поставки туда вооружений. Пекин неоднократно выражал протест таким действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU