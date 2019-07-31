Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Виталий Кличко, который является мэром Киева, ответил на обвинения руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, назвав его «лживым непрофессионалом». Он заверил людей, что ему «не нужны должности», главное развитие страны и благосостояние людей.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко вступился за Богдана и нелицеприятно отозвался от киевском градоначальнике.
- Богдан заслуженно высказался в адрес мэра. В его профессионализме сомневаться не приходится. В свою очередь, такого непрофессионального и неадекватного человека как Кличко в Киеве не было. Всю работу завалил мэр, он чисто зарабатывал деньги. Ему плевать было на Киев, - ФАН Журавко.
Он посоветовал градоначальнику заниматься своим профессиональным делом, а именно боксом, но не политикой.
- Желание сменить Кличко является абсолютно правильным. Думаю после его ухода всплывет целая куча хищений, пропаж бюджетных денег. Все знают такие примеры: школы, метро, супертуалеты, - заключает Журавко.
Ранее, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности мэра Киева
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.
ИСТОЧНИК KP.RU