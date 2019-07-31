2019-07-31T12:13:08+03:00
Политика

Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс

Он отметил, что в администрации президента не зря возникли претензии к градоначальнику
Елена АКИМОВА
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Многие согласны, что Виталию Кличко пора оставит должность мэра КиеваМногие согласны, что Виталию Кличко пора оставит должность мэра КиеваФото: REUTERS
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Виталий Кличко, который является мэром Киева, ответил на обвинения руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана, назвав его «лживым непрофессионалом». Он заверил людей, что ему «не нужны должности», главное развитие страны и благосостояние людей.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко вступился за Богдана и нелицеприятно отозвался от киевском градоначальнике.

- Богдан заслуженно высказался в адрес мэра. В его профессионализме сомневаться не приходится. В свою очередь, такого непрофессионального и неадекватного человека как Кличко в Киеве не было. Всю работу завалил мэр, он чисто зарабатывал деньги. Ему плевать было на Киев, - ФАН Журавко.

Он посоветовал градоначальнику заниматься своим профессиональным делом, а именно боксом, но не политикой.

- Желание сменить Кличко является абсолютно правильным. Думаю после его ухода всплывет целая куча хищений, пропаж бюджетных денег. Все знают такие примеры: школы, метро, супертуалеты, - заключает Журавко.

Ранее, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Кличко с должности мэра Киева

Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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