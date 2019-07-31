2019-07-31T12:23:43+03:00
Происшествия

Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений

Пострадавшим уже направлены тысячи палаток, одеял, кроватей и другой мебели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти КНР выделили 830 млн юанейВласти КНР выделили 830 млн юанейФото: REUTERS
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Власти Китая выделили 830 миллионов юаней (120,5 млн долларов) на ликвидацию последствий наводнений, которые нанесли серьезный ущерб пяти регионам страны. Речь идет о провинциях Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Гуйчжоу и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Министерство финансов республики уточнило, что средства будут использованы для комфортного размещения экстренно эвакуированных граждан, обеспечения их жизнедеятельности, предоставления помощи семьям погибших, а также восстановления и строительства разрушенных зданий.

На настоящий момент пострадавшим уже направлены 45 тысяч одеял, 29 тысяч раскладных кроватей, 14 тысяч комплектов мебели (столы и стулья) и пять тысяч палаток.

Сайт kp.ru писал, что в ряде регионов Китая вот уже несколько недель идут сильные дожди. Обилие осадков приводит к наводнениям и оползням. Под ударом оказались не только местные жители, но и туристы. Погибли не менее четырех путешественников, несколько десятков пропали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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