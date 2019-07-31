2019-07-31T12:38:48+03:00
Происшествия

Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали

Экипаж зафрахтованной ООН машины не пострадал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вертолет зафрахтован миссией ООНВертолет зафрахтован миссией ООНФото: REUTERS
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Террористы напали на аэропорт Гао в Мали и нанесли повреждения вертолету российской авиакомпании. Экипаж летательного аппарата успел спрятаться в безопасном месте и не пострадал.

"Террористы напали на аэропорт Гао, где на площадке находился вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, зафрахтованный по контракту с ООН. Вертолет получил повреждения", - передает "Интерфакс" со ссылкой на информационный источник.

Все поломки будут устраняться силами самой авиакомпании.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года боевики атаковали также колонну Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Жертвой нападения стал сотрудник организации - гражданин Египта, четыре человека получили ранения. Колонна смогла дать отпор террористам и ликвидировала одного из них, восемь экстремистов были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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