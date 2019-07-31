2019-07-31T12:53:26+03:00
Происшествия

В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста

Мужчина перестал выходить на связь 27 июля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Российский альпинист пропал в горах Киргизии 27 июляРоссийский альпинист пропал в горах Киргизии 27 июляФото: Пресс-служба Генштаба КР
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Спасатели обнаружили сумку и визитки пропавшего в горах Киргизии российского альпиниста.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций.

Известно, что 27 июля спортсмен решил самостоятельно покорить пик Ленина в Чон-Алайском районе Киргизии. Последний раз он выходил на связь при спуске, будучи на высоте пять тысяч метров. А после этого пропал со всех радаров. На поиски 45-летнего мужчины отправились шестеро спасателей. 29 июля к ним присоединились альпинисты турфирмы «Ак-Сай Тревел», находившиеся на высоте 3600 и 4000 метров

Пик Ленина – это одна из самых высоких гор Центральной Азии. Её высота достигает 7134 метров. Поэтому покорить эту вершину непросто. Альпинистам нужно справляться не только с огромной высотой, но и низкими температурами, нехваткой кислорода, постоянной переменой погоды и ледниковыми трещинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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