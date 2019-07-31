СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-31T12:54:42+03:00

Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и выяснил, что две трети россиян считают (67%) Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав. Соответствующие данные опубликованы на сайте центра.

Большая часть опрошенных (85%) считают службу в ВМФ престижной, и больше половины наших соотечественников (56%) одобрили бы, если бы их дети захотели стать офицерами Военно-морского флота.

На втором месте среди сильнейших флотов мира по мнению россиян располагается ВМФ США (40% респондентов). Третью позицию занимает китайский флот (15%).

Результаты опроса Графика: ВЦИОМ

Напомним, в июне ВЦИОМ, чем гордятся россияне. Среди предметов национальной гордости были вооружение, народное единство и достижения наших спортсменов. Армией и флотом России гордятся 20% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU