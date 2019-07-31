2019-07-31T12:54:42+03:00
Политика

Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире

Большая часть наших соотечественников назвали службу в Военно-морском флоте престижной
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в миреДве трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в миреФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и выяснил, что две трети россиян считают (67%) Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав. Соответствующие данные опубликованы на сайте центра.

Большая часть опрошенных (85%) считают службу в ВМФ престижной, и больше половины наших соотечественников (56%) одобрили бы, если бы их дети захотели стать офицерами Военно-морского флота.

На втором месте среди сильнейших флотов мира по мнению россиян располагается ВМФ США (40% респондентов). Третью позицию занимает китайский флот (15%).

Результаты опроса Графика: ВЦИОМ

Результаты опроса Графика: ВЦИОМ

Напомним, в июне ВЦИОМ, чем гордятся россияне. Среди предметов национальной гордости были вооружение, народное единство и достижения наших спортсменов. Армией и флотом России гордятся 20% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето
Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа