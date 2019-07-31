2019-07-31T13:03:18+03:00
Наука

Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак

Они не только воспринимают окружающую среду, но и выделяют химические вещества в ответ на раздражители
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Синтетические клетки могут реагировать на внешнее воздействиеСинтетические клетки могут реагировать на внешнее воздействиеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Ученые Имперского колледжа Лондона создали синтетические клетки, которые способы не только воспринимать факторы окружающей среды, но и выделять химические вещества, реагируя на раздражители.

Искусственная единица строения организма состоит из пористой мембраны и ферментов, которые активизируются и начинают светиться при соприкосновении с ионами кальция. В отличии от живой, такая клетка не может быть повреждена побочными продуктами, поэтому придумывать механизмы по очистке среды ее обитания не нужно.

Разработка должна пригодится в биотехнологии и медицине. У искусственных клеток отлично получается распознавать раковые опухоли и синтез лекарств в организме. Также они способны обнаруживать тяжелые металлы и выделять вещества, обезвреживающие загрязнители, передает Science Daily.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце учеными было сделано важное открытие в области лечения раковых опухолей. Оказалось, что лейкемия чаще всего возникает у младенцев, чьи матери страдают избыточным весом. Он же повышает риск появления рака груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии
Правительство приняло закон о ломбардах и кооперативах
Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»
Вторая часть поставок C-400 в Турцию начнется в 2020 году
"Северный поток-2" начнет поставлять газ к концу года
Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа