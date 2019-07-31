Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак
Ученые Имперского колледжа Лондона создали синтетические клетки, которые способы не только воспринимать факторы окружающей среды, но и выделять химические вещества, реагируя на раздражители.
Искусственная единица строения организма состоит из пористой мембраны и ферментов, которые активизируются и начинают светиться при соприкосновении с ионами кальция. В отличии от живой, такая клетка не может быть повреждена побочными продуктами, поэтому придумывать механизмы по очистке среды ее обитания не нужно.
Разработка должна пригодится в биотехнологии и медицине. У искусственных клеток отлично получается распознавать раковые опухоли и синтез лекарств в организме. Также они способны обнаруживать тяжелые металлы и выделять вещества, обезвреживающие загрязнители, передает Science Daily.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце учеными было сделано важное открытие в области лечения раковых опухолей. Оказалось, что лейкемия чаще всего возникает у младенцев, чьи матери страдают избыточным весом. Он же повышает риск появления рака груди.
ИСТОЧНИК KP.RU