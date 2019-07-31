Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-31T13:03:18+03:00

Они не только воспринимают окружающую среду, но и выделяют химические вещества в ответ на раздражители

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Ученые Имперского колледжа Лондона создали синтетические клетки, которые способы не только воспринимать факторы окружающей среды, но и выделять химические вещества, реагируя на раздражители.

Искусственная единица строения организма состоит из пористой мембраны и ферментов, которые активизируются и начинают светиться при соприкосновении с ионами кальция. В отличии от живой, такая клетка не может быть повреждена побочными продуктами, поэтому придумывать механизмы по очистке среды ее обитания не нужно.

Разработка должна пригодится в биотехнологии и медицине. У искусственных клеток отлично получается распознавать раковые опухоли и синтез лекарств в организме. Также они способны обнаруживать тяжелые металлы и выделять вещества, обезвреживающие загрязнители, передает Science Daily.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце учеными было сделано важное открытие в области лечения раковых опухолей. Оказалось, что лейкемия чаще всего возникает у младенцев, чьи матери страдают избыточным весом. Он же повышает риск появления рака груди.

ИСТОЧНИК KP.RU