2019-07-31T13:05:38+03:00
Общество

Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето

Ситуация нормализуется в начале следующей недели
Елена АКИМОВА
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Пока погода в России совсем не похожа на настоящее летоПока погода в России совсем не похожа на настоящее летоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников рассказал, когда в Россию вернется летнее тепло. В беседе с URA.RU ученый отметил, что потепление стоит ждать уже после 5 августа.

Специалист отметил, что в нынешнем похолодании ничего катастрофического нет. Похолодание просто движения потоков воздуха и воздушных масс.

- Где-то теплее, где-то прохладнее. С начала следующей неделе в Москве, на Урале и в Сибири погода установится, будет летняя температура. Примерно 5-6 августа, - сообщил Владимир Мельников.

А вот среда, 31 июля, может стать самым холодным днем текущего месяца. За последние 70 лет наблюдений такие низкие температуры не фиксировались.

- Минувшим утром столбики термометра показывали всего плюс 8,3 градуса. А накануне, 30 июля, ночью было 9,7 градусов тепла, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

В центральной России потепление будет наступать быстрее, а вот в Уральском федеральном округе пока еще дожди, сильная облачность и ветренная погода, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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