Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето
Академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников рассказал, когда в Россию вернется летнее тепло. В беседе с URA.RU ученый отметил, что потепление стоит ждать уже после 5 августа.
Специалист отметил, что в нынешнем похолодании ничего катастрофического нет. Похолодание просто движения потоков воздуха и воздушных масс.
- Где-то теплее, где-то прохладнее. С начала следующей неделе в Москве, на Урале и в Сибири погода установится, будет летняя температура. Примерно 5-6 августа, - сообщил Владимир Мельников.
А вот среда, 31 июля, может стать самым холодным днем текущего месяца. За последние 70 лет наблюдений такие низкие температуры не фиксировались.
- Минувшим утром столбики термометра показывали всего плюс 8,3 градуса. А накануне, 30 июля, ночью было 9,7 градусов тепла, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
В центральной России потепление будет наступать быстрее, а вот в Уральском федеральном округе пока еще дожди, сильная облачность и ветренная погода, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU