"Северный поток-2" начнет поставлять газ к концу года
"Северный поток-2" начнет осуществлять газовые поставки в конце текущего года. Об этом сообщил Райнер Зеле - глава австрийской OMV, являющейся одним из спонсоров проекта.
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице компании в Twitter.
Зеле подчеркнул, что 70% трубопровода уже установлено на дне Балтийского моря. Остается получить разрешение на строительство от Дании, но никаких задержек быть не должно.
Сайт kp.ru писал, что многие в Копенгагене выступают против прокладки "Северного потока-2", поскольку он якобы "представляет угрозу" для национальной безопасности страны. Также существуют риски для Украины.
Тем временем, в России уже пообещали завершить строительство вовремя, даже если датские власти так и не дадут своего согласия. В таком случае газопровод будет пущен в обход.
ИСТОЧНИК KP.RU