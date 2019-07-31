"Северный поток-2" начнет поставлять газ к концу года

СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-31T13:22:47+03:00

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"Северный поток-2" начнет осуществлять газовые поставки в конце текущего года. Об этом сообщил Райнер Зеле - глава австрийской OMV, являющейся одним из спонсоров проекта.

"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице компании в Twitter.

Зеле подчеркнул, что 70% трубопровода уже установлено на дне Балтийского моря. Остается получить разрешение на строительство от Дании, но никаких задержек быть не должно.

Сайт kp.ru писал, что многие в Копенгагене выступают против прокладки "Северного потока-2", поскольку он якобы "представляет угрозу" для национальной безопасности страны. Также существуют риски для Украины.

Тем временем, в России уже пообещали завершить строительство вовремя, даже если датские власти так и не дадут своего согласия. В таком случае газопровод будет пущен в обход.

ИСТОЧНИК KP.RU