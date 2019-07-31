2019-07-31T14:01:52+03:00
Общество

Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи

Об этом рассказал на заседании кабмина Дмитрий Медведев
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Половина суммы пойдет на закупку 1200 автомобилей скорой помощиПоловина суммы пойдет на закупку 1200 автомобилей скорой помощиФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Правительство 31 июля решило выделить из своего резервного фонда 10 миллиардов рублей на закупку для регионов машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

«Мы регулярно выделяем деньги на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Обсуждали эту тему недавно в Курске, а сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 миллиардов рублей», - сказал он.

По словам Медведева, половина этой суммы пойдет на закупку не менее 1200 автомобилей скорой помощи, столько же - на приобретение не менее 2200 автобусов, «на которых можно будет перевозить детей школьного и, при необходимости, дошкольного возраста».

На том же заседании Правительство утвердило законопроект, регламентирующий создание и работу некредитных финансовых организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шаманы вызовут дождь на горящий лес в Сибири
Кремль прорабатывает визит Путина на юбилей победы на Халхин-Голе в Монголии
Правительство приняло закон о ломбардах и кооперативах
Зеленский принял приглашение Лукашенко приехать в Минск «в любое время и в любом формате»
Вторая часть поставок C-400 в Турцию начнется в 2020 году
"Северный поток-2" начнет поставлять газ к концу года
Академик РАН рассказал, когда в Россию вернется лето
Ученые создали искусственные клетки, способные лечить рак
Две трети россиян считают ВМФ России сильнейшим в мире
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
Украинский телеведущий заявил, что президенту Зеленскому стали поступать угрозы
Боевики повредили российский вертолет при атаке на аэропорт в Мали
«Нафтогаз» попросил суд Гааги взыскать с России более 5 миллиардов долларов
Китай выделил свыше $120 млн на ликвидацию последствий наводнений
Опытом самарского форума i Волга 2.0 заинтересовались в Таджикистане
Америка представила свой ответ российскому ракетному комплексу «Авангард»
Экс-депутат Верховной рады посоветовал Кличко вернуться в бокс
Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
У берегов Крита зафиксировано землетрясение магнитудой 5
Жителям Китая запретили посещать Тайвань
Эксперты рассказали, почему россиянам стоит пересесть на такси
Демократы призвали начать расследование для импичмента Трампа