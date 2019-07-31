Правительство выделило 10 миллиардов на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи
Правительство 31 июля решило выделить из своего резервного фонда 10 миллиардов рублей на закупку для регионов машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.
«Мы регулярно выделяем деньги на закупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Обсуждали эту тему недавно в Курске, а сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 миллиардов рублей», - сказал он.
По словам Медведева, половина этой суммы пойдет на закупку не менее 1200 автомобилей скорой помощи, столько же - на приобретение не менее 2200 автобусов, «на которых можно будет перевозить детей школьного и, при необходимости, дошкольного возраста».
На том же заседании Правительство утвердило законопроект, регламентирующий создание и работу некредитных финансовых организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU