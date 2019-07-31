2019-07-31T14:09:23+03:00
Политика

Захарова ответила на озабоченность Парижа митингами в Москве

Представитель МИД напомнила о том, как в самой Франции разгоняют протесты "желтых жилетов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За все время протестов во Франции ранены более 4300 полицейских и митингующихЗа все время протестов во Франции ранены более 4300 полицейских и митингующихФото: REUTERS
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что не Парижу учить Москву, как реагировать на митинги, учитывая жестокость французской полиции по отношению к участникам акций "желтых жилетов".

Такое высказывание стало ответом на недавний пост МИД республики в Twitter, в котором дипломаты выразили озабоченность "значительным количеством задержанных" во время несанкционированного митинга в российской столице 27 июля.

"МИД Франции озаботился протестами в Москве. Той самой Франции, в которой почти год шли боевые действия между манифестантами и полицией - именно так сами французы описывают ситуацию", - написала Захарова у себя в Facebook.

Представитель ведомства напомнила, что сотрудники жандармерии опробовали на населении "все виды репрессивных методов воздействия": от слезоточивого газа до массовых задержаний. С конца прошлого года в протестах погибли не менее 11 человек, свыше 4300 были ранены, а около 9000 оказались под стражей.

Сайт kp.ru писал, что стычки "желтых жилетов" с полицией продолжаются до сих пор. Каждую субботу пострадавших становится все больше. В июле французы даже устраивали марш против жестокости правоохранителей.

"После этого не Парижу учить кого бы то ни было пропорциональности реакции", - подытожила дипломат.

Желтые жилеты на марше против жестокости полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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