Яндекс.Драйв начал выявлять агрессивное вождение среди пользователей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-07-31T14:30:05+03:00

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Яндекс.Драйв начал тестировать новый алгоритм, который помогает водителям корректировать свой стиль вождения. Он сможет оценить маневры на дороге и предупредить, если человек ездит агрессивно, об этом сообщил руководитель PR-проектов геосервисов Яндекса Дмитрий Горчаков. Эксперимент пока проходит в Санкт-Петербурге, но может быть распространён и на другие города.

Алгоритмы Драйва обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например, усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля. На основании полученных данных он понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем водитель. Если манера вождения окажется агрессивной, пользователь получит предупреждение.

После первого предупреждения пользователь лишится доступа к премиальным машинам. На корректировку своего стиля вождения у него будет 10 следующих поездок. Если ничего не изменится, то будет ограничен доступ к части основного автопарка. Если человек не исправится, то будет отключен от сервиса навсегда.

Ранее Яндекс внедрил систему, которая оповещает о превышениях скорости на каршеринговых машинах. За неоднократные нарушения скоростного режима алгоритм также ограничивает доступ к сервису.

ИСТОЧНИК KP.RU