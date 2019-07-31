Курс евро на 1 августа превысил 70 рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-31T14:56:00+03:00

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Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на четверг, 1 августа. По данным регулятора, европейская валюта прибавила в цене 13,75 копейки и достигла отметки в 70,735 рублей.

Курс доллара также незначительно подрос. Американская валюта подорожала на 3,81 копейки и составила в цене 63,4172 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), исходя из этого, также увеличилась. Она подорожала на 8,28 копейки и составила 66,7104 рубля.

Напомним, в среднем в этом год курс евро составляет 70-76 рублей. Доллар же варьируется от 63 до 66 рублей. При этом, буквально на прошлой недели курс евро впервые за год опустился ниже 70 рублей. 25 июля европейская валюта стоила 69,96 рубля. Такой отметки евро достиг впервые с 12 марта 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU