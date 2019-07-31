МИД призвал Twitter разблокировать аккаунт посольства России в Сирии

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-31T14:47:51+03:00

Действие страницы было приостановлено после публикации поста с критикой "Белых касок"

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Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт посольства РФ в Сирии. Об этом сообщили в российские дипломаты в ЮАР.

"Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в САР, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны", — говорится в посте на странице посольства.

Согласно информации дипломатов, замороженный аккаунт еще не был верифицирован (подтвержден), что только доказывает наличие в Twitter запрета на высказывание отличающейся точки зрения "обычными" пользователями.

Аккаунт посольства еще не был верифицирован

Министерство иностранных дел РФ также высказалась о ситуации. В ведомстве сообщили, что страница была заблокирована во вторник, 30 июля, без каких-либо объяснений, и призвали руководство соцсети немедленно возобновить ее работу.

"Мы рассматриваем это как акт цензуры и вопиющее нарушение свободы слова", - говорится в посте на странице МИД в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в 2013 году блокировке подвергся аккаунт российского внешнеполитического ведомства на Youtube. Правда в Google тогда быстро выяснили, что заморозка была ошибочной.

ИСТОЧНИК KP.RU