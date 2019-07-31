Названы самые популярные направления внутреннего туризма этим летом

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-31T15:17:58+03:00

Рекордные результаты в этом году показывает Крым

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В Общественной палате России назвали самые востребованные направления россиян для внутреннего туризма этим летом. Больше всего для летнего отдыха наши соотечественники предпочитают Симферополь, Сочи, Москву, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды.

«Самыми востребованными внутренними направлениями стали Симферополь, Сочи, Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды», - приводят РИА-Новости слова председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, которая добавила, что средняя стоимость перелета в эти города варьируется от 12 до 17 тысяч рублей».

В связи с понижением цена на авиаперелеты в Крым (с 12446 до 10844 рублей), на регион теперь приходится от 20 до 25% всех перелетов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о лучших зимних туристических направлений в России. В список вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.

ИСТОЧНИК KP.RU