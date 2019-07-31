2019-07-31T15:34:59+03:00
Происшествия

Появилось видео, как пьяный актер московского театра Павел Ботвиновский громит машину таксиста

Артист вырвал дверь и разбил боковые зеркала автомобиля [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Появилось видео, как пьяный актер московского театра громит машину таксистаПоявилось видео, как пьяный актер московского театра громит машину таксистаФото: "КП" Архив
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Вечером, 30 июля, неподалёку от московского кафе актер московского театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил дебош в такси. Инцидент попал на камеру.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, артист проводил вечер в столичном кафе вместе со своей девушкой. Затем пара вызвала такси, но таксист отказался подвезти пьяного актера с его подругой, в результате Ботвиновский повредил автомобиль водителя.

На видео видно, как пьяный мужчина громит машину таксиста. Он вырвал дверь и разбил боковые зеркала автомобиля.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествие, оценили материальный ущерб в 34 958 рублей. Водитель такси обратился в правоохранительные органы с письменным заявлением. В ходе проведения проверки была установлена причастность актера.

В Москве пьяный актер вырвал дверь такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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