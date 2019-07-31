2019-07-31T15:48:21+03:00
Общество

Почти 70% россиян предпочитают карьеру семье

Только четверть опрошенных ставят в приоритет создание крепкой ячейки общества
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Большинство россиян готовы жертвовать семьей ради карьерыБольшинство россиян готовы жертвовать семьей ради карьерыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Портал по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру» провел опрос и выяснил, что большинство наших сограждан (68%) готовы проводить меньше времени с семьей ради продвижения по карьерной лестнице. В то время как семью во главу угла ставят только четверть опрошенных. Причем, среди них женщин больше, чем мужчин: 27% против 24%.

Тем не менее, 67% женщин все-таки заявили, что готовы жертвовать семьей ради успешной карьеры. Среди мужчин эта доля немного больше – 72%.

25% респондентов так и вовсе считают, что успешно совмещать семью и карьеру невозможно. 61% полагают, что это чрезвычайно сложная задача, которая не каждому по силам. И только 14% россиян верят, что проводить много времени с семьей и одновременно строить успешную карьеру вполне реально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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