Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура
В среду, 31 июля, с космодрома Байконур успешно стартовал ракета-носитель «Союз - 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.
Ракета оторвалась от стартового стола площадки №31 Байконура в 15:10 по московскому времени. Предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.
Как сообщили в Роскосмосе, грузовой космический корабль доставит для экипажа Международной космической станции топливо, воду и продовольствие. Ожидается, что после выхода на орбиту «Прогресс МС-12» сделает два витка и в 18:35 по московскому времени состыкуется с МКС. Госкорпорация будет вести прямую трансляцию стыковки на своем сайте.
Напомним, во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк успешно стартовала «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан», который позже отделился от разгонного блока «Фрегат» и был выведен на расчетную орбиту.
Ракета-носитель «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с космодрома Байконур.
ИСТОЧНИК KP.RU