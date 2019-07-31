2019-07-31T15:48:49+03:00
Наука

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с Байконура

Грузовой корабль доставит для экипажа МКС топливо, воду и продовольствие [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ракета «Союз-2.1а»Ракета «Союз-2.1а»Фото: пресс-служба Роскосмоса
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В среду, 31 июля, с космодрома Байконур успешно стартовал ракета-носитель «Союз - 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

Ракета оторвалась от стартового стола площадки №31 Байконура в 15:10 по московскому времени. Предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.

Как сообщили в Роскосмосе, грузовой космический корабль доставит для экипажа Международной космической станции топливо, воду и продовольствие. Ожидается, что после выхода на орбиту «Прогресс МС-12» сделает два витка и в 18:35 по московскому времени состыкуется с МКС. Госкорпорация будет вести прямую трансляцию стыковки на своем сайте.

Напомним, во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк успешно стартовала «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан», который позже отделился от разгонного блока «Фрегат» и был выведен на расчетную орбиту.

Ракета-носитель «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с космодрома Байконур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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